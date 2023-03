In Spagna caldo da record a marzo (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Questo fine settimana sono state raggiunte temperature molto alte in tutta la Spagna, ma specialmente nella regione sud-orientale: a Murcia il termometro ha raggiunto i 31,9°C mentre ad Alicante i 30,8°C . Il caldo si protrarrà per tutta la settimana, con le temperature che continueranno a superare i 30°C in molte città. Una situazione ampiamente fuori norma per l’inizio della primavera e che fa preoccupare per la prossima estate, soprattutto in vista della prolungata siccità che sta mettendo a dura prova tutta la penisola iberica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Questo fine settimana sono state raggiunte temperature molto alte in tutta la, ma specialmente nella regione sud-orientale: a Murcia il termometro ha raggiunto i 31,9°C mentre ad Alicante i 30,8°C . Ilsi protrarrà per tutta la settimana, con le temperature che continueranno a superare i 30°C in molte città. Una situazione ampiamente fuori norma per l’inizio della primavera e che fa preoccupare per la prossima estate, soprattutto in vista della prolungata siccità che sta mettendo a dura prova tutta la penisola iberica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

