In Italia 36% decessi per malattie cardiovascolari, a Roma summit esperti (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte nel mondo, con una stima di circa 17,9 milioni di decessi ogni anno. In Italia le malattie cardiovascolari sono responsabili del 35.8% di tutti i decessi (32.5% negli uomini e 38.8% nelle donne), superando i 230.000 casi annui e solo nel 2017, 47.000 morti sono stati attribuiti all’ipercolesterolemia. Giovedì 30 marzo e venerdì 31 marzo i più maggiori esperti della Cardiologia Italiana si riuniranno a Roma al Centro congressi Auditorium Aurelia per ‘Lipids in Rome – Old challenges and new opportunities’ organizzato dall’Anmco (l’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), in collaborazione con la Società ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Lerappresentano ancora oggi la prima causa di morte nel mondo, con una stima di circa 17,9 milioni diogni anno. Inlesono responsabili del 35.8% di tutti i(32.5% negli uomini e 38.8% nelle donne), superando i 230.000 casi annui e solo nel 2017, 47.000 morti sono stati attribuiti all’ipercolesterolemia. Giovedì 30 marzo e venerdì 31 marzo i più maggioridella Cardiologiana si riuniranno aal Centro congressi Auditorium Aurelia per ‘Lipids in Rome – Old challenges and new opportunities’ organizzato dall’Anmco (l’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), in collaborazione con la Società ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : In Italia 36% decessi per malattie cardiovascolari, a Roma summit esperti - MarcoToth4 : Altra smentita per soggetti come Adinolfi #Malan ecc. :Un sondaggio #Gallup Italia(uscirà domani) ribadisce che il… - vivereitalia : In Italia 36% decessi per malattie cardiovascolari, a Roma summit esperti - CosaInTendenza : Alle 08:30 Buongiorno Francesca con 62 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 36 Tweet in evidenza p… - CosaInTendenza : Alle 06:01 Buongiorno Giusi con 36 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 49 -