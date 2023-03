In Engineering nel 2023 1.900 assunzioni con opportunità di carriera e crescita (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa, ha dato il via alla campagna di assunzioni per il 2023 con un ambizioso piano di hiring che prevede l’ingresso di 1.900 nuove persone da inserire in tutte le Business Unit e società del Gruppo, con un significativo incremento degli ingressi rispetto al 2022, quando sono entrate in azienda circa 1.600 persone. “Il capitale umano – sottolinea Alessia D’Addario, Chief Human Resources Officer – è da sempre la colonna portante su cui si fonda la nostra strategia di crescita e i numeri della campagna di recruiting di quest’anno ci confermano un Top Employer in grado di attrarre talenti. Lavorare in Engineering significa entrare a far parte di un’azienda fortemente human capital, che grazie alle sue approfondite ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) –, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa, ha dato il via alla campagna diper ilcon un ambizioso piano di hiring che prevede l’ingresso di 1.900 nuove persone da inserire in tutte le Business Unit e società del Gruppo, con un significativo incremento degli ingressi rispetto al 2022, quando sono entrate in azienda circa 1.600 persone. “Il capitale umano – sottolinea Alessia D’Addario, Chief Human Resources Officer – è da sempre la colonna portante su cui si fonda la nostra strategia die i numeri della campagna di recruiting di quest’anno ci confermano un Top Employer in grado di attrarre talenti. Lavorare insignifica entrare a far parte di un’azienda fortemente human capital, che grazie alle sue approfondite ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : In Engineering nel 2023 1.900 assunzioni con opportunità di carriera e crescita - Bobe_bot : Engineering, al via il piano per l’assunzione di 1.900 persone nel 2023? (Key4biz) - Giornaleditalia : In Engineering nel 2023 1.900 assunzioni con opportunità di carriera e crescita - quaranta_vito : RT @alexrossi_ar: Walter Röhrl, considerato uno dei più grandi piloti di sempre: “Il sottosterzo è quando vedi prima l’albero e poi senti… - benzinazero : @RobertoMazzali Perché le piste #ciclabili sembrano ‘vuote’ agli automobilisti che stanno in coda nel traffico [Sch… -