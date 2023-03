In Engineering nel 2023 1.900 assunzioni con opportunità di carriera e crescita

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) -, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa, ha dato il via alla campagna diper ilcon un ambizioso piano di hiring che prevede l'ingresso di 1.900 nuove persone da inserire in tutte le Business Unit e società del Gruppo, con un significativo incremento degli ingressi rispetto al 2022, quando sono entrate in azienda circa 1.600 persone. “Il capitale umano - sottolinea Alessia D'Addario, Chief Human Resources Officer - è da sempre la colonna portante su cui si fonda la nostra strategia die i numeri della campagna di recruiting di quest'anno ci confermano un Top Employer in grado di attrarre talenti. Lavorare insignifica entrare a far parte di un'azienda fortemente human capital, che grazie alle sue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quaranta_vito : RT @alexrossi_ar: Walter Röhrl, considerato uno dei più grandi piloti di sempre: “Il sottosterzo è quando vedi prima l’albero e poi senti… - benzinazero : @RobertoMazzali Perché le piste #ciclabili sembrano ‘vuote’ agli automobilisti che stanno in coda nel traffico [Sch… - 1giuspe : RT @alexrossi_ar: Walter Röhrl, considerato uno dei più grandi piloti di sempre: “Il sottosterzo è quando vedi prima l’albero e poi senti… - protofra : RT @alexrossi_ar: Walter Röhrl, considerato uno dei più grandi piloti di sempre: “Il sottosterzo è quando vedi prima l’albero e poi senti… - salvopalermo201 : RT @alexrossi_ar: Walter Röhrl, considerato uno dei più grandi piloti di sempre: “Il sottosterzo è quando vedi prima l’albero e poi senti… -

La ditta individuata per portare avanti la progettazione è cremonese, ed è la Metro QSrl di Cicognolo. La stessa,totale di 9.500 euro stanziati, dovrà prevedere alla progettazione, ...TXT Group , global digital enabler con un'offerta articolata in Software, Smart Solutions e Digital Advisory, attivomercato industrial con un portafoglio di servizi e soluzioni IoT per la gestione dei processi produttivi, sarà presente con l'azienda DM ...... cercando di dare loro, con attraverso politiche attivecampo della formazione, istruzione e ... A Socio Unico, PodiumS. R. L.. Nell'evento, presentato dalla giornalista e conduttrice ...

Engineering, assunzione di 1.900 persone nel 2023 Key4biz.it

Nel 2022 l'ingresso nel Gruppo degli under 30 è cresciuto del 6%. Questo dato conferma come Engineering sia sempre più attrattiva verso i giovani talenti, di cui cura la formazione attraverso la sua ...Giovani e formazione: il piano di Engineering Nel 2022 l’ingresso nel Gruppo degli under 30 è cresciuto del 6%. Questo dato conferma come Engineering sia sempre più attrattiva verso i giovani talenti, ...