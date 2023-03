In dirittura d’arrivo il progetto del dissalatore delle acque del fiume Tara, un investimento di straordinaria importanza per il fabbisogno idrico del capoluogo jonico (Di martedì 28 marzo 2023) Due anni fa la prima intuizione, ora un progetto ambizioso e complesso che a breve andrà a gara, segnando di fatto l’avvio di un iter che si concluderà nel 2026: parliamo del dissalatore a uso potabile che la società acquedotto Pugliese realizzerà da qui a tre anni poco distante da Taranto, utilizzando le acque del fiume Tara. Ne hanno parlato nella storica sede di Aqp il Presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma ed il Presidente di acquedotto Pugliese Domenico Laforgia, in occasione di una visita istituzionale nel corso della quale il vertice degli industriali Tarantini, accompagnato dal direttore Mario Mantovani, ha visitato uno dei Palazzi più pregevoli e ricchi di fascino – all’interno anche un museo ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 28 marzo 2023) Due anni fa la prima intuizione, ora unambizioso e complesso che a breve andrà a gara, segnando di fatto l’avvio di un iter che si concluderà nel 2026: parliamo dela uso potabile che la societàdotto Pugliese realizzerà da qui a tre anni poco distante danto, utilizzando ledel. Ne hanno parlato nella storica sede di Aqp il Presidente di Confindustrianto Salvatore Toma ed il Presidente didotto Pugliese Domenico Laforgia, in occasione di una visita istituzionale nel corso della quale il vertice degli industrialintini, accompagnato dal direttore Mario Mantovani, ha visitato uno dei Palazzi più pregevoli e ricchi di fascino – all’interno anche un museo ...

