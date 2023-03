(Di martedì 28 marzo 2023) Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. Samuel Marchese: "La disabilità è ...

Inun bambino su 4. La campagna 'Tutti uguali' si occupa di loro Essere un bambinoin, e nella maggior parte dei paesi più poveri del mondo, significa non avere la ...Tutte le informazioni su www.dokita.org / www.dokita.org/tutti - uguali Ma i bambini sono davvero tutti uguali In realtà, essere un bambinoin, e nella maggior parte dei paesi più ...Ma i bambini sono davvero tutti uguali In realtà essereun bambinoin, e nella maggior parte dei paesi più poveri del mondo, significa non avere la possibilità di accedere ai servizi ...

In Camerun è disabile un bambino su 4. La campagna "Tutti uguali" si occupa di loro Io Donna

I piccoli disabili del Camerun sono oltre il 23% dei bambini di età compresa tra i 2 e i 9 anni. E se la disabilità è spesso un ostacolo, anche in società cosiddette avanzate come la nostra, in Paesi ...È appena rientrato dall’ennesima trasferta in Africa l’infaticabile Damiano Bartolini. Ancora una volta da sorella Rosa Manganiello, nata in Irpinia ma ...