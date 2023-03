Imprese, Cadbury Report ancora fondamentale per la corporate governance (Di martedì 28 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il Cadbury Report rappresenta un momento fondamentale nell'evoluzione delle prassi di corporate governance e un punto di riferimento per i successivi codici di autodisciplina che, a partire da quel momento, hanno assunto un ruolo sempre più centrale”. E' quanto sostiene Andrea Zoppini in un articolo pubblicato dal Sole 24 Ore, a 30 anni dalla pubblicazione del Report, che in Italia è uscito per iniziativa di Paolo Scaroni, che ha scritto la prefazione.“Oggi il ruolo del Cda nell'indirizzare e controllare l'attività dell'impresa è divenuto un tratto caratterizzante della governance di tutte le società quotate. Nonostante i rilevanti progressi, taluni punti fondamentali del dibattito sono rimasti costanti: essi attengono essenzialmente al ruolo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ilrappresenta un momentonell'evoluzione delle prassi die un punto di riferimento per i successivi codici di autodisciplina che, a partire da quel momento, hanno assunto un ruolo sempre più centrale”. E' quanto sostiene Andrea Zoppini in un articolo pubblicato dal Sole 24 Ore, a 30 anni dalla pubblicazione del, che in Italia è uscito per iniziativa di Paolo Scaroni, che ha scritto la prefazione.“Oggi il ruolo del Cda nell'indirizzare e controllare l'attività dell'impresa è divenuto un tratto caratterizzante delladi tutte le società quotate. Nonostante i rilevanti progressi, taluni punti fondamentali del dibattito sono rimasti costanti: essi attengono essenzialmente al ruolo di ...

