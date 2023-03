Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Impresa Sonego a Miami, battuto Tiafoe in due set! Oggi tocca a Sinner - BEPPESARNO : ...Soneghello #cheBello Impresa di Lorenzo che batte Tiafoe in 2set ed approda agli ottavi del #MiamiOpen #Sonego #Tennis?? - cesare50221831 : RT @giovannipelazzo: Impresa di [25] Francisco Cerundolo ????, che batte 6-2 7-5 [5] Félix Auger-Aliassime ???? e conferma il suo grande feelin… - giovannipelazzo : Impresa di [25] Francisco Cerundolo ????, che batte 6-2 7-5 [5] Félix Auger-Aliassime ???? e conferma il suo grande fee… -

Al prossimo turnosfiderà il 24enne argentino Francisco Cerundolo, n.31 al mondo. Oggi pomeriggio in campo sul cemento Usa l'azzurro Jannik Sinner, che cercherà i quarti affrontando il russo ...dell'azzurro Lorenzoche vola agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 27enne torinese n.59 al mondo ha battuto 6 - 3 6 - 4 il 25enne statunitense ...... vincitore delle Next Gen) e tornerà In campocontro Evans dopo la convincente vittoria ... Anche Berrettini, in grande giornata con servizio e dritto, può tentare l'. MARGINI. Dal punto di ...

Impresa Sonego a Miami, battuto Tiafoe in due set! Oggi tocca a Sinner Gazzetta del Sud

Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 27enne torinese n.59 al mondo ha battuto 6-3 6-4 il 25enne statunitense Frances Tiafoe, n.14 della ...Prestazione maiuscola di Lorenzo Sonego che non dà scampo a Frances Tiafoe. Negli ottavi ora c'è l'argentino Francisco Cerundolo che ha eliminato Felix Auger-Aliassime ...