Imperfetta Project e l’inclusività nella moda

(Di martedì 28 marzo 2023). Era nato come progetto Instagram durante il lockdown e si è trasformato in un'agenzia di modelle volta a dare una nuova nozione di bellezza. L'obiettivo è sicuramente quello di valorizzare la bellezza della femminilità straordinariamente, dando valore a chi è fuori dall'ordinario, oltre gli standard e autenticamente.

Imperfetta, l'agenzia di modelle non conformi - Moda Agenzia ANSA

