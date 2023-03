Impegno sociale, a Salerno nasce la Fondazione Carlo Mendozzi (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCarlo Mendozzi è stato un imprenditore capace di farsi apprezzare per le sue doti professionali creando una realtà importante da solo o come si dice oggi self made conservando sempre però, in una vita dedicata al lavoro, una grande attenzione per i più deboli. Da oggi ad onorare la sua memoria la Fondazione realizzata dalle figlie Francesca e Paola che partendo dai principi insegnati da papà Carlo hanno deciso di spingersi oltre per trasmetterli ed operare completamente nel sociale in diversi ambiti L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì alle 18 presso l’hotel Bristol a Vietri sul Mare ma in una conferenza stampa questa mattina a Salerno sono state presentate le attività che la Fondazione si impegna a realizzare in stretta collaborazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiè stato un imprenditore capace di farsi apprezzare per le sue doti professionali creando una realtà importante da solo o come si dice oggi self made conservando sempre però, in una vita dedicata al lavoro, una grande attenzione per i più deboli. Da oggi ad onorare la sua memoria larealizzata dalle figlie Francesca e Paola che partendo dai principi insegnati da papàhanno deciso di spingersi oltre per trasmetterli ed operare completamente nelin diversi ambiti L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì alle 18 presso l’hotel Bristol a Vietri sul Mare ma in una conferenza stampa questa mattina asono state presentate le attività che lasi impegna a realizzare in stretta collaborazione ...

