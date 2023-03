'Imparare facendo', l'arte dell'incassatura in un nuovo percorso formativo (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Prosegue la partnership di Galdus con il gruppo Pomellato per promuovere percorsi formativi nel settore orafo, grazie anche al supporto della Fondazione Its Innovaprofessioni, realtà di riferimento in Lombardia per la formazione di alto livello in ambito turistico e culturale. Questa sinergia, sostenuta dalle iniziative dell'assessorato alla Formazione e lavoro della Regione Lombardia, dal 2018 a oggi ha coinvolto centocinquanta giovani, formati e inseriti nel mondo professionale del gioiello, a cui si aggiungono i ragazzi che da marzo hanno iniziato a lavorare in aziende orafe con contratto di apprendistato. Si tratta di un progetto strategico per il territorio. Infatti, la Lombardia - insieme a Toscana, Piemonte e Veneto - è una delle quattro regioni italiane in cui si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Prosegue la partnership di Galdus con il gruppo Pomellato per promuovere percorsi formativi nel settore orafo, grazie anche al supportoa Fondazione Its Innovaprofessioni, realtà di riferimento in Lombardia per la formazione di alto livello in ambito turistico e culturale. Questa sinergia, sostenuta dalle iniziative'assessorato alla Formazione e lavoroa Regione Lombardia, dal 2018 a oggi ha coinvolto centocinquanta giovani, formati e inseriti nel mondo professionale del gioiello, a cui si aggiungono i ragazzi che da marzo hanno iniziato a lavorare in aziende orafe con contratto di apprendistato. Si tratta di un progetto strategico per il territorio. Infatti, la Lombardia - insieme a Toscana, Piemonte e Veneto - è unae quattro regioni italiane in cui si ...

