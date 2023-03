Impallomeni | «Se arriva una proposta Conte torna No all’Inter»

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 marzo 2023) Simone Inzaghi non è certo di rimanere sulla panchina dell’Inter l’anno prossimo, potrebbe concretizzarsi il ritorno di Antonio? Stefanonega in collegamento per TMW Radio. RITORNO – Antonioallenerà nuovamente l’Inter? Ci sono voci di un clamoroso ritorno, Stefanone parla così: «Io non credo nell’anno sabbatico di, seunain corsa. Deve peròre da squadre diverse da Milan, Inter o Juventus, altrimenti si ferma. Escludo queste tre assolutamente. Lui va dove può rimettere lo special, la luce al club.è lo specialista dello Scudetto, tornerebbe solo per quello». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...