Impallomeni | “Il Milan dovrà scalare un Everest contro il Napoli”

(Di martedì 28 marzo 2023) Stefanoha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match tra, in programma alla ripresa del campionato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Impallomeni: “Il @acmilan dovrà scalare un Everest contro il Napoli” #SempreMilan #ACMilan #Milan - sportli26181512 : TMW RADIO - Impallomeni: 'Napoli-Milan? Per i rossoneri sarà un Everest da scalare': Stefano Impallomeni, ex calcia… - MilanNewsit : TMW RADIO - Impallomeni: 'Napoli-Milan? Per i rossoneri sarà un Everest da scalare' - Milannews24_com : #NapoliMilan alla ripresa del campionato: l’analisi di #Impallomeni - Milannews24_com : Impallomeni sul Milan: «Per il Napoli sarà ordinaria amministrazione» -

Notizie Calcio Napoli - "Napoli -Per il Napoli sarà ordinaria amministrazione, per ilsarà un Everest da calare". Così Stefano, ex calciatore, intervistato da TMW Radio. Spazio anche a un commento su Victor Osimhen e la possibile partenza in estate: "C'è anche la ...Mentre Stefano Pioli si appresta a giocarsi il proseguimento del cammino del suoin Champions con la sfida del ritorno degli ottavi contro il Tottenham, Stefanoguarda già oltre, parlando del successore sulla panchina rossonera. Si sta facendo infatti un nome ...Ilsi è ritrovato Per il giornalista ed ex calciatore Stefanole recenti vittorie non sono ancora la rondine che fa primavera, anche se si intravendono dei miglioramenti. Queste le sue ...

TMW RADIO - Impallomeni: "Napoli-Milan Per i rossoneri sarà un Everest da scalare" Milan News

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha toccato alcuni temi caldi, a partire dal momento dell'Italia di Mancini ...Il campionato è in pausa e, in questi giorni, si è lasciato spazio a riflessioni sulla stagione che è stata finora e soprattutto al mercato che arriverà in estate.