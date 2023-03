Immunoterapia in cancro endometrio | presentati dati studio Ruby

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) - L'sta rivoluzionando la storia naturale di diversi tumori. La dimostrazione arriva anche per l'oncologia ginecologica e, nello specifico, per il carcinoma all', neoplasia del corpo dell'utero, con i risultati dello',all'Annual Meeting of Women's Cancer, organizzato dalla Society of Gynecologic Oncology americana, in programma a Tampa, in Florida. "La pratica clinica ha atteso per decenni un significativo progresso nello standard di cura per il carcinoma endometriale primario avanzato o ricorrente - afferma Mansoor Raza Mirza, ricercatore principale dello, oncologo dell'Ospedale Universitario di Copenaghen, Danimarca -. I risultati, soprattutto in considerazione delle ...