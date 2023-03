Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: a quando la terza stagione? (Di martedì 28 marzo 2023) La fiction ha per protagonista Vanessa Scalera Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è una delle fiction di Rai Uno più di successo. Basata sui libri di Mariolina Venezia è già andata in onda con due stagioni sulla rete pubblica. I fan sono in attesa di scoprire quando andranno in tv i nuovi episodi. La terza stagione è già stata confermata ma solo da poco sono iniziate le riprese, ovvero dal 13 marzo. Stando a quanto svelato da Maria Pia Ammirati, responsabile di Rai Fiction vedremo la nuova serie a partire dalla prossima stagione televisiva, ergo in autunno. Leggi anche: Ascolti tv, sfida a colpi di Auditel tra ‘Imma Tataranni’ e ‘Il Grande Fratello Vip’ Chi ha vinto Non è dato sapere se come accaduto per la ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 marzo 2023) La fiction ha per protagonista Vanessa Scaleraè una delle fiction di Rai Uno più di successo. Basata sui libri di Mariolina Venezia è già andata in onda con due stagioni sulla rete pubblica. I fan sono in attesa di scoprireandranno in tv i nuovi episodi. Laè già stata confermata ma solo da poco sono iniziate le riprese, ovvero dal 13 marzo. Stando a quanto svelato da Maria Pia Ammirati, responsabile di Rai Fiction vedremo la nuova serie a partire dalla prossimatelevisiva, ergo in autunno. Leggi anche: Ascolti tv, sfida a colpi di Auditel tra ‘’ e ‘Il Grande Fratello Vip’ Chi ha vinto Non è dato sapere se come accaduto per la ...

