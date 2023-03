Ilary Blasi si scatena con Bastian al concerto dei Maneskin e lancia una frecciatina a Francesco Totti (Di martedì 28 marzo 2023) Ilary Blasi al concerto dei Maneskin lancia una frecciatina a Francesco Totti Ilary Blasi va al concerto dei Maneskin con il compagno Bastian e lancia una frecciatina sui social all’ex marito Francesco Totti: ai follower, infatti, non è sfuggito un dettaglio, che secondo molti nasconderebbe l’ennesima stoccata della conduttrice al suo ex. Sul suo profilo Instagram, infatti, Ilary Blasi ha postato una serie di foto, che la vedono insieme al compagno Bastian al concerto che i Maneskin hanno tenuto a Roma. In una di ... Leggi su tpi (Di martedì 28 marzo 2023)aldeiunava aldeicon il compagnounasui social all’ex marito: ai follower, infatti, non è sfuggito un dettaglio, che secondo molti nasconderebbe l’ennesima stoccata della conduttrice al suo ex. Sul suo profilo Instagram, infatti,ha postato una serie di foto, che la vedono insieme al compagnoalche ihanno tenuto a Roma. In una di ...

