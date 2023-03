Il Trono di Spade | Charles Dance | Con un network diverso da HBO e Sky lo show sarebbe stato cancellato

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 marzo 2023) L'attore de Ildine è convinto, gran parte del successo della serie va attribuito a HBO e Sky. Ildiha conquii cuori di tutti gli appassionati e non, divenendo una delle serie più amate (e a volte criticate, ma sempre discusse e chiacchierate) della storia della televisione. Ma, il Tywin Lannister televisivo, attribuisce gran parte del merito aiche se ne sono occupati, HBO e Sky. In una recente intervista con il Guardian, come riporta anche Screen Rant,ha infatti parlato del successo de Ildi, di come questo arrivasse in realtà in modo inaspettato per cast e ...