"Il successo di Meloni è di tutta l'Italia: FI fondamentale" (Di martedì 28 marzo 2023) Il Cav assicura: "Rapporti eccellenti con gli alleati, ora centrodestra unito anche in Europa". L'ottimismo dopo la vittoria di Schlein: "Troppo radicale, per FI si aprono spazi di crescita importanti" Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 marzo 2023) Il Cav assicura: "Rapporti eccellenti con gli alleati, ora centrodestra unito anche in Europa". L'ottimismo dopo la vittoria di Schlein: "Troppo radicale, per FI si aprono spazi di crescita importanti"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Chi per anni ci ha ammorbato con le nenie a favore della collaborazione con Bruxelles, adesso gongola se l’Unione è… - LaVeritaWeb : La showgirl più amata dagli italiani: «Disciplina, serenità e famiglia sono i miei segreti. Ai ragazzi di “Amici” v… - tempoweb : 'Il successo di #Meloni è quello dell'#Italia'. #Berlusconi blinda il #centrodestra #28marzo… - Nonna_Abelarda : @Stefano_Re @AuroraLittleSun riguardo la dignità mi riferivo al fatto di rinnegare completamente quanto promesso in… - giampieffe : Successi governo Meloni: -Mese aggiuntivo di maternità pagata -ospedali per il cambio di sesso in Veneto Successo… -