Il sostituto è un disastro: Onana torna in Nazionale? André intanto pensa all'Inter: 'Giochiamo senza paura' (Di martedì 28 marzo 2023) Allontanato dopo la prima partita del Mondiale in Qatar come se fosse lui il principale problema del Camerun, adesso i tifosi dei Leoni Indomabili rimpiangono André Onana. Sia perché l'avventura degli ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) Allontanato dopo la prima partita del Mondiale in Qatar come se fosse lui il principale problema del Camerun, adesso i tifosi dei Leoni Indomabili rimpiangono. Sia perché l'avventura degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: GdS - Passo indietro del Camerun? Onana può tornare in Nazionale: il sostituto è un disastro - sportli26181512 : Il sostituto è un disastro: Onana torna in Nazionale? André intanto pensa all'Inter: 'Giochiamo senza paura': Il su… - Michael52100677 : RT @FcInterNewsit: GdS - Passo indietro del Camerun? Onana può tornare in Nazionale: il sostituto è un disastro - FcInterNewsit : GdS - Passo indietro del Camerun? Onana può tornare in Nazionale: il sostituto è un disastro - lurkedemo : @Sancy_46 @elliott_il A dir la verità il sostituto, secondo me, ci sarebbe anche, ma lo scienziato pazzo in panchin… -