Il sondaggio - 2035 e prezzi delle auto: gli italiani ne sanno (molto) poco (Di martedì 28 marzo 2023) Che cosa accadrà nel mondo dell'auto a partire dal 2035? L'argomento è alla ribalta delle cronache ormai quasi quotidianamente, con tutte le sue importanti implicazioni, eppure non sembra aver ancora colpito l'attenzione della gente. La riprova viene dal sondaggio condotto per le strade di Milano dai giornalisti di Quattroruote, i cui esiti, pubblicati nel numero di aprile del mensile, confermano l'impressione iniziale: del centinaio d'intervistati, il 22,4% ha ammesso candidamente di non avere la minima idea di che cosa accadrà, mentre il 32% ha dato sì una risposta, ma sbagliata. Quindi, ben oltre la metà del campione ha dimostrato di non sapere che, da quella fatidica data, l'UE ha intenzione di consentire, salvo modifiche dell'ultimo minuto, la vendita esclusivamente di auto elettriche. Non solo: ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 marzo 2023) Che cosa accadrà nel mondo dell'a partire dal? L'argomento è alla ribaltacronache ormai quasi quotidianamente, con tutte le sue importanti implicazioni, eppure non sembra aver ancora colpito l'attenzione della gente. La riprova viene dalcondotto per le strade di Milano dai giornalisti di Quattroruote, i cui esiti, pubblicati nel numero di aprile del mensile, confermano l'impressione iniziale: del centinaio d'intervistati, il 22,4% ha ammesso candidamente di non avere la minima idea di che cosa accadrà, mentre il 32% ha dato sì una risposta, ma sbagliata. Quindi, ben oltre la metà del campione ha dimostrato di non sapere che, da quella fatidica data, l'UE ha intenzione di consentire, salvo modifiche dell'ultimo minuto, la vendita esclusivamente dielettriche. Non solo: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @you_trend: Nel nostro ultimo #sondaggio per @SkyTG24 emerge una spaccatura generazionale sullo stop alla vendita di auto a diesel/benzi… - ChristianGerde2 : RT @you_trend: ?? I più favorevoli allo stop alla vendita di auto a diesel/benzina dal 2035 sono i giovani e i laureati, che sono anche i pi… - ChristianGerde2 : RT @you_trend: ?? Secondo il nostro ultimo #sondaggio per @SkyTG24 gli italiani si spaccano sull'ipotesi di stop alla vendita di auto a benz… - WowNotizie : RT @you_trend: Nel nostro ultimo #sondaggio per @SkyTG24 emerge una spaccatura generazionale sullo stop alla vendita di auto a diesel/benzi… - bartolomeoferr6 : Stop ICE 2035, cosa ne pensano gli italiani -

Cinque miliardi per le bollette ...il via libera definitivo allo stop alla vendita di auto nuove a motori diesel o benzina dal 2035. ... Italia col cerino La piazza ferma la riforma della giustizia di Netanyahu Sondaggio per Agorà Rai. ... In pochi sanno come sta cambiando l'automobile Sulla possibilità di non poter utilizzare vetture con propulsore termico dal 2035, il 45% degli ... le persone non risultano aggiornate sul mercato dell'auto, come ha dimostrato un altro sondaggio ... Crollano domande per Reddito di cittadinanza, - 65% nei primi due mesi del 2023 Al centro del sondaggio anche la "tassa piatta" , il Reddito di cittadinanza , lo stop alla vendita delle auto a benzina e diesel dal 2035 e la transizione ecologica In generale diminuisce la fiducia ... ...il via libera definitivo allo stop alla vendita di auto nuove a motori diesel o benzina dal. ... Italia col cerino La piazza ferma la riforma della giustizia di Netanyahuper Agorà Rai. ...Sulla possibilità di non poter utilizzare vetture con propulsore termico dal, il 45% degli ... le persone non risultano aggiornate sul mercato dell'auto, come ha dimostrato un altro...Al centro delanche la "tassa piatta" , il Reddito di cittadinanza , lo stop alla vendita delle auto a benzina e diesel dale la transizione ecologica In generale diminuisce la fiducia ... Stop benzina diesel 2035, parola agli italiani FormulaPassion.it In pochi sanno come sta cambiando l'automobile Per comprendere quanto le persone comuni siano informate in merito ai cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo dell'auto, Quattroruote si è mosso con un'inchiesta sul campo, che verrà pubblicata sul ... Per i sondaggi il Pd si ferma, le altre opposizioni no. Il centrodestra cala Per i sondaggi, il Pd si ferma per un giro, mentre le altre opposizioni crescono e il centrodestra cala, specialmente Meloni e Salvini ... Per comprendere quanto le persone comuni siano informate in merito ai cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo dell'auto, Quattroruote si è mosso con un'inchiesta sul campo, che verrà pubblicata sul ...Per i sondaggi, il Pd si ferma per un giro, mentre le altre opposizioni crescono e il centrodestra cala, specialmente Meloni e Salvini ...