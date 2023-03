Il sindaco di Pellezzano vince la sfida ai fornelli promossa dalla scuola “Amalpheat” (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSerata all’insegna dei prodotti tipici e del divertimento quella che ha visto sfidarsi i sindaci di Baronissi, Pellezzano, Ottati, Cetara e il vicesindaco di Salerno nella gara ai fornelli “Primi TipiCittadini” organizzata dalla neonata scuola del gusto e del sapere di Baronissi “Amalpheat”, ideata dall’imprenditrice Lucia Di Mauro. A contendersi il titolo Gianfranco Valiante, Francesco Morra, Elio Guadagno, Roberto Della Monica e Paky Memoli. Il sindaco di Baronissi ha proposto un ottimo vermicello con alici e friarielli; Ottati ha portato in tavola la tipica “sfrionzola”, mentre Salerno lo spaghetto burri, alici e taralli. Risotto con pomodorini gialli, rossi e colatura di alici per Cetara mentre a vincere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSerata all’insegna dei prodotti tipici e del divertimento quella che ha vistorsi i sindaci di Baronissi,, Ottati, Cetara e il vicedi Salerno nella gara ai“Primi TipiCittadini” organizzataneonatadel gusto e del sapere di Baronissi “”, ideata dall’imprenditrice Lucia Di Mauro. A contendersi il titolo Gianfranco Valiante, Francesco Morra, Elio Guadagno, Roberto Della Monica e Paky Memoli. Ildi Baronissi ha proposto un ottimo vermicello con alici e friarielli; Ottati ha portato in tavola la tipica “sfrionzola”, mentre Salerno lo spaghetto burri, alici e taralli. Risotto con pomodorini gialli, rossi e colatura di alici per Cetara mentre are ...

