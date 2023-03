Il seguito processo a Gwyneth Paltrow per un incidente sciistico (Di martedì 28 marzo 2023) Un uomo accusa l'attrice di averlo travolto su una pista nel 2016, e di non averlo soccorso: lei nega e online è già pieno di video Leggi su ilpost (Di martedì 28 marzo 2023) Un uomo accusa l'attrice di averlo travolto su una pista nel 2016, e di non averlo soccorso: lei nega e online è già pieno di video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Il seguito processo a Gwyneth Paltrow per un incidente sciistico - Alex1979Bass : @Jessica97254328 @RoniSeferi1 @Massimi67339505 @Adriano161093 Per farsi prescrivere tutto ci vogliono anni, dubito… - Emydangelo : RT @iamjalessia: Antonella è la prima che ha ribadito più volte che non ha seguito Edoardo perché a due settimane era inutile e a quel punt… - iamjalessia : Antonella è la prima che ha ribadito più volte che non ha seguito Edoardo perché a due settimane era inutile e a qu… - FabiusJuv : RT @Jetro_71: @MatthijsPog @andreaabodi ministro dia immediato seguito alle sue parole!Che si apra immediatamente processo su chi ha vendut… -