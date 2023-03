Il ritorno di Casanova è uno dei film più intimi di Gabriele Salvatores

(Di martedì 28 marzo 2023) «Unè come una notte d’amore», lo dice il regista Leo Bernardi (Toni Servillo), protagonista de Ildi, il nuovo lavoro di(nelle sale dal 30 marzo). Anzi, per Leo isono pezzi di vita, o meglio, la vita stessa.decide di mostraci ilche sta girando il suo protagonista, Ildiappunto, tratto da Arthur Schnitzler, a colori, perché il resto conta poco: la sua vita in stallo infatti è registrata in bianco e nero. Leo esi specchiano, entrambi sono ingabbiati (e c’è anche il riflesso dello stesso): il primo non riesce a terminare ilperché ha paura di affrontare la vita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Servillo e Bentivoglio, due seduttori casanovamente in disarmo. Il Grande Cinema è salvo. La sala del Modernissimo… - afnewsinfo : Gabriele Salvatores si racconta a “MovieMag” - SimonettaV53112 : Dal punto 20:28 Gabriele Salvatores e Toni Servillo parlano del film 'Il ritorno di Casanova' dal 30 marzo al cinem… - SilvSottile : Dal 30 marzo al cinema #IlRitornoDiCasanova di #GabrieleSalvatores con #ToniServillo e #FabrizioBentivoglio: - lavocediasti : In Sala Pastrone da giovedì il film 'Il ritorno di Casanova' -

... alle tante uscite eccellenti al cinema come Empire of light, Creed III e Ildi: scopri i film da non perdere a marzo Infinite Storms : dal 3 marzo su Sky. Survival drama ispirato a ...... alle tante uscite eccellenti al cinema come Empire of light, Creed III e Ildi: scopri i film da non perdere a marzo Infinite Storms : dal 3 marzo su Sky. Survival drama ispirato a ...Questo conflitto insanabile tra esistenza e rappresentazione, alla presa di coscienza che quello che hanno sempre detto forse è vero, è Ildi. Film personale, che però parla a tutti:...

Salvatores, Servillo e Bentivoglio raccontano Il Ritorno Di Casanova The Hot Corn Italy

Questo sono Gabriele Salvatores e Toni Servillo. Regista e attore di una delle pellicole più attese di primavera: “Il ritorno di Casanova”. Un film che potremo vedere nelle sale della Brianza a ...28/03/2023 - Nel suo ultimo film, in prima mondiale al 14° Bif&st, Gabriele Salvatores riflette sul tempo che passa, il decadimento fisico e il rapporto tra cinema e vita ...