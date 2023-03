Il resort che promette una vacanza in stile Robinson Crusoe

(Di martedì 28 marzo 2023) II Constance Tsarabanjina è un vero e proprio santuario naturale custodito nell’Oceano Indiano a 40 minuti di barca dall'isola di Nosy Be, a nord del Madagascar. 25 ville eco-chic accolgono gli ospiti direttamente sulla spiaggia a pochi passi dal mare. Il ristorante e il bar con pavimento di sabbia hanno una forte connotazione locale e servono prevalentemente specialità malgasce, pesce fresco e aragoste. Il trattamento di all inclusive permette agli ospiti di trascorrere unasenza pensieri. Sull’isola bella da guardare, questo il significato della parola Tsarabanjina, la natura si manifesta nella sua essenza più pura e gli ospiti vivono unaindimenticabile secondo la filosofia True by Nature che ispira il gruppo Constance Hotels &s. Tra il bianco abbagliante delle spiagge e il verde smeraldo della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lampedusatoday : «Dormire» è una delle sezioni del portale. Qui trovi le attività locali che fanno parte di queste categorie: Hotel… - _Gifted_Boy : Ma in tutto ciò dov’è Gem non ho visto mezza foto sua che lo abbiano lasciato al resort? - AkvaItalia : I #lettiadacqua sono letti particolari che si trovano in alcune strutture ricettive abbinate sia a bordo piscina ch… - giuliva6_oca : @MG14057704 @ChiranAngelgela Però i soldi per i resort turistici avanzati ci sono come per le forze armate e le onn… - sonfattacosi : RT @firstkpthinker: i più normali lì in mezzo rimaranno i forcebook che sono andati a farsi la loro luna di miele nel resort, si divertono… -

Tra gli aspettimaggiormente incuriosiscono i fan della serie The White Lotus è scoprire dove ... nella prima stagione siamo stati trascinati in un luogo paradisiaco alle Hawaii dove il...... un viaggio promozionale organizzato da tempoperò ha dovuto rimandare più volte a causa della ...Chiara Ferragni è volata in Africa con amici e staff dove ha raggiunto il lussuosissimo'...Poiché le prime due stagioni di The White Lotus di Mike White sono state girate rispettivamente neiFour Seasons alle Hawaii e in Italia, è possibilela terza stagione si svolga in una ...

Il resort che promette una vacanza in stile Robinson Crusoe Panorama

Quest’isola incastonata tra cielo e mare custodisce una biodiversità unica al mondo e accoglie numerose specie animali e vegetali che qui trovano il proprio habitat ideale per proliferare. Dagli ...Quella celebrata ieri non è stata solo la giornata che ha inaugurato la nuova stagione del Mangia’s Torre del Barone Resort del gruppo Mangia’s a Sciacca, in provincia di Agrigento, ma anche un ...