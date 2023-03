Il remake de Gli Aristogatti ha finalmente il suo regista (Di martedì 28 marzo 2023) I vecchi titoli Disney stanno vivendo un’epoca di grande splendore. Sempre più spesso, infatti, vengono realizzati bellissimi live action. Le storie ripercorse sono quelle originali, ma ci sono dei dettagli che non possono fare a meno di instillare curiosità in grandi e piccini. Questa volta, è il turno de Gli Aristogatti. Duchessa e Romeo stanno per tornare in un remake che promette di non deludere le aspettative. Il progetto si trova ancora in una fase iniziale, però, finalmente, è stato trovato un regista che si è fatto carico del ruolo. Si tratta di Ahmir “Questlove” Thompson, che vestirà anche i panni di produttore esecutivo. Molti non conosceranno questo nome, ma stiamo parlando di una figura importante che, nel 2022, è riuscita ad aggiudicarsi anche un Oscar per il documentario Summer of Soul. È impegnato ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 marzo 2023) I vecchi titoli Disney stanno vivendo un’epoca di grande splendore. Sempre più spesso, infatti, vengono realizzati bellissimi live action. Le storie ripercorse sono quelle originali, ma ci sono dei dettagli che non possono fare a meno di instillare curiosità in grandi e piccini. Questa volta, è il turno de Gli. Duchessa e Romeo stanno per tornare in unche promette di non deludere le aspettative. Il progetto si trova ancora in una fase iniziale, però,, è stato trovato unche si è fatto carico del ruolo. Si tratta di Ahmir “Questlove” Thompson, che vestirà anche i panni di produttore esecutivo. Molti non conosceranno questo nome, ma stiamo parlando di una figura importante che, nel 2022, è riuscita ad aggiudicarsi anche un Oscar per il documentario Summer of Soul. È impegnato ...

