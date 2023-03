[Il punto] Cure negate e medici che fuggono per fare i "gettonisti": le nuove regole per salvare la sanità pubblica (Di martedì 28 marzo 2023) Nel 2022 sono stati 4 milioni gli italiani che hanno rinunciato a curarsi. In termini percentuali il 7%, che ha scelto di non accedere a visite specialistiche e farmaci per due motivi fondamentali: il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Nel 2022 sono stati 4 milioni gli italiani che hanno rinunciato a curarsi. In termini percentuali il 7%, che ha scelto di non accedere a visite specialistiche e farmaci per due motivi fondamentali: il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DalilaBeatrice : Servizio Sanitario Nazionale in codice rosso. GIMBE: “Siamo vicini al punto di non ritorno”. Liste di attesa infini… - Xdeso : @dario_melocchi @Stefania_67 allo stesso punto di adesso ma con più medici intenti a curare le persone piuttosto ch… - DOCTORWHO71 : @marco_borrano @Dan_passover “Cure precoci” mi fa già capire che non hai capito un cazzo visto che parliamo di un v… -