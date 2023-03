Il PSG cerca un nuovo difensore: si guarda ancora in Serie A (Di martedì 28 marzo 2023) Il PSG sta cercando un nuovo difensore, dopo aver soffiato all’Inter Skriniar a parametro zero. Il club parigino non sarebbe contento del suo pacchetto arretrato e starebbe cercando di piazzare un nuovo colpo da affiancare a quello dello slovacco, non contentissimi del rendimento di Sergio Ramos che potrebbe addirittura salutare a fine stagione. Il DS Campos in ottica nuovo difensore per il prossimo calciomercato estivo, starebbe di nuovo mettendo gli occhi nel campionato di Serie A. Precisamente su uno dei calciatori rivelazione di quest’anno. Ecco chi è. Kim potrebbe essere il nuovo difensore del PSG A riportare la notizia è stato L’Equipe, secondo cui il coreano sarebbe l’ultimo obiettivo di ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 28 marzo 2023) Il PSG stando un, dopo aver soffiato all’Inter Skriniar a parametro zero. Il club parigino non sarebbe contento del suo pacchetto arretrato e starebbendo di piazzare uncolpo da affiancare a quello dello slovacco, non contentissimi del rendimento di Sergio Ramos che potrebbe addirittura salutare a fine stagione. Il DS Campos in otticaper il prossimo calciomercato estivo, starebbe dimettendo gli occhi nel campionato diA. Precisamente su uno dei calciatori rivelazione di quest’anno. Ecco chi è. Kim potrebbe essere ildel PSG A riportare la notizia è stato L’Equipe, secondo cui il coreano sarebbe l’ultimo obiettivo di ...

