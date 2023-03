Il processo Juventus potrebbe riprendere in autunno (Libero) (Di martedì 28 marzo 2023) Il processo Juventus potrebbe avere tempi lunghissimi e riprendere solo in autunno. Ieri c’è stato il rinvio al 10 maggio ma in quella data sarà valutata la richiesta dei legali degli imputati di spostare il processo a Milano o Roma, cosa che inevitabilmente allungherà i tempi della giustizia ordinaria. Libero scrive: “Il rinvio era nell’aria, ma i tempi del processo che vede alla sbarra la Juventus come società e 12 suoi dirigenti, si annunciano davvero molto lunghi”. “L’eccezione presentata dalla “Vecchia Signora” sull’incompetenza territoriale del Tribunale di Torino a giudicare, sarà presa in considerazione, ma solo preliminarmente, sempre il 10 maggio. Picco potrà accoglierla, respingerla (sempre dopo una congrua esamina che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) Ilavere tempi lunghissimi esolo in. Ieri c’è stato il rinvio al 10 maggio ma in quella data sarà valutata la richiesta dei legali degli imputati di spostare ila Milano o Roma, cosa che inevitabilmente allungherà i tempi della giustizia ordinaria.scrive: “Il rinvio era nell’aria, ma i tempi delche vede alla sbarra lacome società e 12 suoi dirigenti, si annunciano davvero molto lunghi”. “L’eccezione presentata dalla “Vecchia Signora” sull’incompetenza territoriale del Tribunale di Torino a giudicare, sarà presa in considerazione, ma solo preliminarmente, sempre il 10 maggio. Picco potrà accoglierla, respingerla (sempre dopo una congrua esamina che ...

Processo plusvalenze: perché la Juve chiede lo spostamento a Milano o Roma

Il rinvio era nell'aria ed è stato deciso dal Gup Marco Picco dopo aver disposto la citazione di responsabili civili della Juventus e del colosso delle revisioni contabili Ernst&Young, come richiesto.

Juventus, udienza preliminare Prisma: il commento del Direttore

Una sentenza definitiva mentre dall'altra parte in 3 mesi si conoscerà il destino della Juventus. Gli stessi indizi portati dai Pm che da una parte saranno vagliati con un dibattimento e un processo.

Processo Juve, gli azionisti coinvolgono Ernst & Young

La richiesta è di trasferire il processo a Milano (o in subordine a Roma). Ed è molto probabile che nel frattempo la Juventus dovrà continuare la sfida con la giustizia sportiva. Il 19 aprile il...

Juve, i giudici rinviano. La giustizia sportiva no

Schermaglie procedurali, insomma, sui conti della Juventus finita a processo. Con una cinquantina di azionisti che hanno chiesto di costituirsi parte civile presentando documentazione che attesterebbe...

Processo plusvalenze: perché la Juve chiede lo spostamento a Milano o Roma

Poco spazio ai colpi di scena in occasione dell'apertura dell'udienza preliminare relativa all'inchiesta Prisma, condotta dalla Procura di Torino nei confronti dei conti della Juventus relativamente...