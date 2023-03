Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salvitus1 : RT @N013Q: Milano sta divorando se stessa, al di là di ogni retorica. Laddove ad una crescita costante dei valori immobiliari, dovuta preva… - monicaintre : RT @N013Q: Milano sta divorando se stessa, al di là di ogni retorica. Laddove ad una crescita costante dei valori immobiliari, dovuta preva… - ilpiccologiulio : RT @N013Q: Milano sta divorando se stessa, al di là di ogni retorica. Laddove ad una crescita costante dei valori immobiliari, dovuta preva… - nerimatteo : RT @N013Q: Milano sta divorando se stessa, al di là di ogni retorica. Laddove ad una crescita costante dei valori immobiliari, dovuta preva… - lucabattanta : RT @N013Q: Milano sta divorando se stessa, al di là di ogni retorica. Laddove ad una crescita costante dei valori immobiliari, dovuta preva… -

A questo gruppo di famiglie si aggiunge un altro 43% che valuta la propria condizione reddituale appena sufficiente a far fronte a tali spese, in una sorta diche potrebbe essere ...... in una sorta diche potrebbe essere messo a rischio da un evento imprevisto anche di modesta portata. Eppure, dal mercato del lavoro , continuano a giungere notizie e dati ...... in una sorta diche potrebbe essere messo a rischio da un evento imprevisto anche di modesta portata. Eppure, dal mercato del lavoro , continuano a giungere notizie e dati ...

Il precario equilibrio tra l'economia della pesca e il rispetto del mare Internazionale

I lavoratori del settore ittico chiedono di rivedere le regole europee che limitano la loro attività nel Mediterraneo. Nell’Argentario un tavolo di associazioni, ricercatori e ambientalisti tenta una ...in una sorta di equilibrio precario che potrebbe essere messo a rischio da un evento imprevisto anche di modesta portata. È quanto emerge dall’Osservatorio ‘Sguardi Famigliari’ di Nomisma. Negli ...