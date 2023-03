Il Posillipo sfida la Pro Recco, Mattiello: “Affrontiamo i più forti” (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiImpegno infrasettimanale per il C.N. Posillipo che, nella gara valevole per la ventiduesima giornata del Campionato di Serie A1, affronta i Campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco. La gara si disputerà alla Piscina “Ferro” di Punta Sant’Anna con inizio alle ore 15,00. La formazione rossoverde, dopo il prezioso successo ottenuto nel derby con Salerno, è attesa dalla durissima sfida contro la corazzata ligure, da anni protagonista in Italia ed in Champions. La squadra allenata da Mister Sukno, prima in classifica, con 61 punti, 20 vittorie ed un solo pareggio con Brescia, è reduce dalle larghe vittorie ottenute in Champions con l’Hannover ed in campionato, in trasferta con l’Ortigia. Nella prima parte di stagione la Pro Recco si è aggiudicata la Coppa Italia. Le due squadre si sono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiImpegno infrasettimanale per il C.N.che, nella gara valevole per la ventiduesima giornata del Campionato di Serie A1, affronta i Campioni d’Italia e d’Europa della Pro. La gara si disputerà alla Piscina “Ferro” di Punta Sant’Anna con inizio alle ore 15,00. La formazione rossoverde, dopo il prezioso successo ottenuto nel derby con Salerno, è attesa dalla durissimacontro la corazzata ligure, da anni protagonista in Italia ed in Champions. La squadra allenata da Mister Sukno, prima in classifica, con 61 punti, 20 vittorie ed un solo pareggio con Brescia, è reduce dalle larghe vittorie ottenute in Champions con l’Hannover ed in campionato, in trasferta con l’Ortigia. Nella prima parte di stagione la Prosi è aggiudicata la Coppa Italia. Le due squadre si sono ...

