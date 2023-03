Il pericoloso limite sulle aspettative dei nostri figli a scuola (Di martedì 28 marzo 2023) Un’indagine sugli studenti universitari italiani mostra una generazione in bilico tra ipocrisie e isterismi, costretta a nascondere le proprie fragilità con mille bugie anche tra le mura domestiche. Perché fa tanta paura non farcela? Abbiamo una generazione di studenti universitari che vive sul filo di un rasoio. Uno studente su quattro potrebbe ipotizzare un gesto estremo se la propria famiglia venisse a conoscenza della reale situazione del proprio corso di studi: questo afferma un’indagine di Skuola.net, sito di riferimento a vantaggio di studenti liceali per materiali di ogni tipo e anche portale capace di raccogliere l’umore delle generazioni sui banchi, o negli atenei, in questi anni. I dati raccolti questa volta restituiscono un’immagine allarmante costruita su menzogne, nascondimenti, serenità di facciata e una voragine sotto i piedi. I ragazzi che frequentano le università ... Leggi su panorama (Di martedì 28 marzo 2023) Un’indagine sugli studenti universitari italiani mostra una generazione in bilico tra ipocrisie e isterismi, costretta a nascondere le proprie fragilità con mille bugie anche tra le mura domestiche. Perché fa tanta paura non farcela? Abbiamo una generazione di studenti universitari che vive sul filo di un rasoio. Uno studente su quattro potrebbe ipotizzare un gesto estremo se la propria famiglia venisse a conoscenza della reale situazione del proprio corso di studi: questo afferma un’indagine di Skuola.net, sito di riferimento a vantaggio di studenti liceali per materiali di ogni tipo e anche portale capace di raccogliere l’umore delle generazioni sui banchi, o negli atenei, in questi anni. I dati raccolti questa volta restituiscono un’immagine allarmante costruita su menzogne, nascondimenti, serenità di facciata e una voragine sotto i piedi. I ragazzi che frequentano le università ...

