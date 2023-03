IL PARADISO DELLE SIGNORE | TRAME 3-7 APRILE 2023 | MARCO CONFESSA A TANCREDI CHE TRA LUI E STEFANIA È FINITA

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 28 marzo 2023) Il, anticipazioni edal 3 al 7, della soap italiana in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:05. EPISODIO DEL 3Roberto (Filippo Scarafia) confida a Vittorio (Alessandro Tersigni) che convolerà a nozze con Gemma (Gaia Bavaro). Contestualizza la scelta, raccontandogli tutti i retroscena. Parallelamente(Moisè Curia) spiega il motivo del suo ritorno in Italia. Tuttavia, le sue ragioni insospettiscono(Flavio Parenti). Dato che a breve aprirà il nuovo grande magazzino che farà concorrenza al, Conti comincia a pensare a un sostituto della Palmieri in modo da avere un’alternativa valida per la confezione degli ...