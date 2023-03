Il Paradiso delle Signore, trama 28 marzo 2023: Elvira farà una terribile scoperta (Di martedì 28 marzo 2023) Elvira scoprirà qualcosa di sconvolgente nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 28 marzo 2023. La ragazza, come si evince dalla trama della soap opera di Rai 1, ascolterà una conversazione tra Armando ed Alfredo e verrà a sapere che Salvo ha boicottato il suo esame pratico di guida. La giovane Venere rimarrà molto male e sarà incredula pensando di essere stata tradita e pugnalata alle spalle proprio dal suo caro amico. Intanto, Vittorio avrà un problema con una trattativa per lanciare le collezioni del grande magazzino milanese all'estero, in quanto la persona con cui si troverà a fare affari richiederà espressamente l'intervento e la presenza di Matilde. Conti si renderà conto di avere un disperato bisogno della Frigerio per portare avanti ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 marzo 2023)scoprirà qualcosa di sconvolgente nel corso della puntata de Ildi martedì 28. La ragazza, come si evince dalladella soap opera di Rai 1, ascolterà una conversazione tra Armando ed Alfredo e verrà a sapere che Salvo ha boicottato il suo esame pratico di guida. La giovane Venere rimarrà molto male e sarà incredula pensando di essere stata tradita e pugnalata alle spalle proprio dal suo caro amico. Intanto, Vittorio avrà un problema con una trattativa per lanciare le collezioni del grande magazzino milanese all'estero, in quanto la persona con cui si troverà a fare affari richiederà espressamente l'intervento e la presenza di Matilde. Conti si renderà conto di avere un disperato bisogno della Frigerio per portare avanti ...

