Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 Aprile 2023: Marco Dice Addio A Stefania! (Di martedì 28 marzo 2023) Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 Aprile 2023: Marco rientra a Milano e fa sapere di aver lasciato per sempre Stefania. Anche Gemma lo viene a scoprire… Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare milioni di telespettatori ogni giorno e, nella settimana dal 3 al 7 Aprile 2023, ci sarà la tanto attesa svolta che riguarda Marco. Quest'ultimo tornerà a Milano e confermerà definitivamente di aver chiuso con Stefania. Ovviamente tutto questo sembrerà avere delle ripercussioni anche su Gemma. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il Paradiso ...

