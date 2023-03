Il padre di Saman Abbas resta in carcere | no di Islamad al rilascio su cauzione

(Di martedì 28 marzo 2023) Shabbar, ildiinin Pakistan. Islamabad ha detto no alsu. L’uomo era stato arto nel so paese di origine a novembre 2022. L’Italia ne aveva chiesto l’estradizione. Shabbarè accusato dalla procura di Reggio Emilia dell’omicidio della figlia 18enne, uccisa a Novellara tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021. Coinvolti nell’omicidio anche altri quattro parenti, tre identificati. La quarta, la madre della ragazza, risulta essere ancora l’unica latitante. Secondo l’accusa,è stata assassinata per aver rifiutato un matrimonio combinato dalla famiglia. Il corpo della ragazza è stato ritrovato a novembre 2022a pochi metri di distanza dall’abitazione di ...

Saman Abbas, respinta l'istanza di rilascio su cauzione del padre TGCOM

Secondo la ricostruzione dell'accusa, oltre al padre, in quella che si è rivelata una vera e propria spedizione punitiva, sarebbero stati coinvolti altri quattro familiari della vittima: lo zio di ...