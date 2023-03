Il nuovo look di Annalisa lascia senza parole i follower | “È irriconoscibile”

(Di martedì 28 marzo 2023) La cantanteha stravolto il suondoi suoi: l’interprete, infatti, in occasione dell’uscita della sua nuova canzone ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui, a detta degli utenti, è “”. L’interprete, infatti, si è mostrata con un caschetto castano scuro e un piercing al naso. Un cambioche ha raccolto decine di commenti da parte deidi, alcuni dei quali si sono chiesti se la cantante, in realtà, indossasse una parrucca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@nali) “Tutto mi sarei aspettato dal 2023 meno che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... renaultitalia : nuovo Renault Espace E-Tech full hybrid 200 cv: design atletico, look elegante e dinamico. #Renault #Espace #ETech… - NapoliAddict : Insigne cambia look a Toronto: mai visto così, nuovo colore #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Napoli Calcio… - zazoomblog : Cosa ha fatto. Annalisa sconvolge i fan: il nuovo look - #fatto. #Annalisa #sconvolge #nuovo - infoitcultura : Annalisa cambia look per lanciare il nuovo singolo - infoitcultura : Annalisa con nuovo look per il lancio del singolo -

Renault Espace è un veicolo importante per garantire e confermare la crescita del nostro mix. Ha lo stesso DNA delle cinque generazioni precedenti per ilalto di gamma, il comfort, l'...... pur mantenendo pressoché intatto il suoche fa tanto Guerre Stellari : l'eccentrico casco è ... Ilcross - over by Scorpion Sports è in grado di ''travestirsi'' da integrale anche se è un jet ...... nonché ilsistema di trazione integrale del Wildtrak X, per soddisfare i clienti che ... Il caratteristico sports bar è disponibile di serie e definisce ilavventuroso del Ranger Tremor, ...

Annalisa, nuovo look: la foto diventa virale sui social: «È irriconoscibile» ilmessaggero.it

"Air", il nuovo film diretto da Ben Affleck in uscita negli Stati Uniti ... C'è da dire che la popstar e attrice sfodera sempre dei look mozzafiato, capaci di rubare l'attenzione anche senza il marito ...Le nuove tecnologie off-road di serie includono il Trail Turn ... alla protezione del sottoscocca e a una maggiore altezza da terra rispetto al Wildtrak attuale. Il suo look distintivo è ulteriormente ...