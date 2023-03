Il Lussemburgo accoglie un nuovo royal baby

(Di martedì 28 marzo 2023) Campane a festa inper la nascita dell’ultimo. Il Granduca Ereditario e la duchessa dihanno dato il benvenuto al loro secondo figlio. Come si apprende dalle fonti ufficiali, la principessa Stephanie ha dato alla luce il suo secondogenito il 27 marzo 2023 al Grand Duchess Charlotte Maternity Hospital del piccolo Stato, dove attualmente rimane in convalescenza. La nascita è avvenuta alle 10:04, ora locale. La Corte Granducale delha diffuso notizia della nascita delprecisando che sia la principessa Stephanie che il suo bambino si trovano in ottime condizioni di salute. La coppia reale ha svelato fin da subito il nome e il sesso del bambino: un maschietto che si chiama Francois Henri Luis Marie Guillaume. Il ...

Inaugurato il volo della compagnia Luxair. La destinazione operata per tutta la summer due volte a settimana Ha preso il via ufficialmente il nuovo collegamento tra Abruzzo Airport e il Lussemburgo. O ...La Slovacchia, dopo il pareggio contro il Lussemburgo, accoglie la Bosnia nella seconda giornata di qualificazione del Gruppo J.