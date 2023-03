Il lato oscuro di Brt e Geodis | i colossi della consegna di pacchi colpiti dalla magistratura Ecco perché

Leggi su open.online

(Di martedì 28 marzo 2023) Il corriere si fa male durante il lavoro? «Evitiamo di chiamare l’ambulanza. Facciamolo portare in ospedale da una persona di fiducia». Questo è una delle storie che emergono dai verbali dei lavoratori di Brt (ex Bartolini), storica azienda di spedizioni italiani. Un colossologistica che è finito in amministrazione giudiziaria per un anno. La decisione l’ha presa la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano presieduta da Fabio Roia. E fa il paio con quella per, che per un anno dovrà restare in amministrazione controllata. Le due aziende sono di proprietà di due gruppi francesi. E avevano subito negli scorsi mesi sequestri per 126 milioni di euro. Sotto accusa la gestione dei cosiddetti “serbatoi di manodopera”. Ovvero dei lavoratori messi a disposizione, senza tutele, da società intermediarie e cooperative per le due grandi ...