Il killer è trans e non c’è Trump | i giornali insabbiano la strage

(Di martedì 28 marzo 2023) La stampa di sinistra è insuperabile a mentire, a manipolare e ne abbiamo avuto conferma col video del ministro Lollobrigida, che poi ha pubblicato la versione non tagliata ad arte dalla crew di Formigli. Sputtanandoli, ma che gli fa? Una stampa (di sinistra) che crea un cialtrone, e ci andiamo leggeri, ci andiamo di garantismo purissimo, come Soumahoro e se ne vanta, e non chiede scusa, e non va a nascondersi, non teme niente. E ogni giorno c’è almeno un nuovo esempio della miseria di questa informazione che ormai non si dà più pena residua di informare: sforma, distorce, copre, insomma indulge alla propaganda miserabile. Visto col Covid, visto coi migranti, con l’Europa, con l’utero postal market, con il businessgender che è quello che ci interessa qui ed ora. Avrete tutti seguito, magari distrattamente, la vicenda della ex studentessa americana Audrey Hale, ...