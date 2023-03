Il gran rifiuto della Francia. Gli ex terroristi italiani restano a Parigi

(Di martedì 28 marzo 2023) La corte di Cassazione diconferma il no all'estradizione: non avrebbero ricevuto da noi un processo con tutte le garanzie. Il governo francese aveva invece auspicato il ritorno nel nostro Paese

La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione dei terroristi degli anni di piombo in Italia. Si tratta di ex militanti di estrema sinistra, in gran parte legati alle Brigate Rosse.

L'ultimo atto è la conferma del precedente: no all'estradizione degli ex brigatisti italiani che vivevano da decenni in Francia. La decisione della corte di Cassazione di Parigi, molto attesa, ...Il rifiuto di accogliere il ricorso alla Corte di Cassazione sull'estradizione di 10 ex militanti di estrema sinistra italiani, in gran parte ex delle Brigate rosse, rifugiati in Francia dopo gli ...