(Di martedì 28 marzo 2023) La battaglia contro laparte da un decreto, quello che il ministro per l’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha redatto in bozza e che porterà oggi in Consiglio dei Ministri. Si tratta di un regolamento che blocca la produzione e la commercializzazione in Italia di alimenti e mangimi sintetici. Detto in altre parole: niente bistecche stampate in 3D né diavolerie simili. La battaglia parte da lontano e riguarda non solo gli hamburger prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivati da animali vertebrati. Riguarda anche la farina di grillo e tutte le altre innovazioni che l’Europa ha ammesso nelle tavole dell’Unione , come le larve e le locuste. Quattro decreti interministeriali nei giorni scorsi hanno regolamentato la vendita in Italia di questi prodotti: potranno essere venduti nei supermercati, ma dovranno avere uno ...

Il governo vieta la carne sintetica Nicola Porro

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha preparato un disegno di legge per fermare il cibo in provetta: la carne sintetica e gli altri prodotti potrebbero essere vietati in Italia. Il ...Il governo Meloni sembra funzionare a forza di divieti e all ... se l’è presa con la carne coltivata in laboratorio e presenta una legge per vietare la produzione e l’immissione sul mercato di ...