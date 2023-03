Il governo approva il nuovo codice degli appalti (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo con il codice degli appalti. Per la Lega il nuovo codice degli appalti "significa appalti più rapidi, con un risparmio di tempo (solo per gli affidamenti senza gara si risparmiamo da sei mesi a un anno), più autonomia agli enti locali con particolare riferimento ai piccoli comuni, corsia preferenziale per le forniture italiane ed europee, digitalizzazione con risparmio di carta e incombenze burocratiche". "Piegato - prosegue la Lega - il partito dei No: è infatti previsto il dissenso qualificato, principio per cui le amministrazioni pubbliche avranno una cornice più limitata in caso di contrarietà a un'opera. È prevista la cosiddetta liberalizzazione sotto soglia: fino a 5,3 milioni ci potranno ... Leggi su agi (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - Il Consiglio dei Ministri hato il decreto legislativo con ilappalti. Per la Lega il"significa appalti più rapidi, con un risparmio di tempo (solo per gli affidamenti senza gara si risparmiamo da sei mesi a un anno), più autonomia agli enti locali con particolare riferimento ai piccoli comuni, corsia preferenziale per le forniture italiane ed europee, digitalizzazione con risparmio di carta e incombenze burocratiche". "Piegato - prosegue la Lega - il partito dei No: è infatti previsto il dissenso qualificato, principio per cui le amministrazioni pubbliche avranno una cornice più limitata in caso di contrarietà a un'opera. È prevista la cosiddetta liberalizzazione sotto soglia: fino a 5,3 milioni ci potranno ...

