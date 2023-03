Il giallo dei tre cadetti morti nell'accademia militare (Di martedì 28 marzo 2023) In Russia si indaga sulla misteriosa morte di tre cadetti nell'accademia militare di San Pietroburgo. Il giorno prima della tragedia i cadetti erano in congedo, ma sono poi rientrati nella camerata. Al mattino, si sarebbero ammalati, schiumando... Leggi su europa.today (Di martedì 28 marzo 2023) In Russia si indaga sulla misteriosa morte di tredi San Pietroburgo. Il giorno prima della tragedia ierano in congedo, ma sono poi rientratia camerata. Al mattino, si sarebbero ammalati, schiumando...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianCrown : RT @davcarretta: Giallo! Durante il dibattito in Consiglio, dopo il voto, il ministro Gilberto Pichetto ha annunciato l'astensione dell'It… - Luce51661600 : RT @davcarretta: Giallo! Durante il dibattito in Consiglio, dopo il voto, il ministro Gilberto Pichetto ha annunciato l'astensione dell'It… - davcarretta : Giallo! Durante il dibattito in Consiglio, dopo il voto, il ministro Gilberto Pichetto ha annunciato l'astensione… - ANTEO17 : RT @Gio2020Gio: Per favore non accodiamoci alle inutili battaglie dei pidioti Chi compie un reato compie un reato.Punto! Se è giallo , ross… - Gio2020Gio : Per favore non accodiamoci alle inutili battaglie dei pidioti Chi compie un reato compie un reato.Punto! Se è giall… -