Il gesto di Van Aert alla Gand-Wevelgem fa discutere tutti (Di martedì 28 marzo 2023) Domenica scorsa alla Gand-Wevelgem vi è stata l'ennesima vittoria in parata della Jumbo Visma; la formazione olandese ormai è diventata il punto di riferimento principale per il ciclismo globale, sia per quanto riguarda le corse di un giorno che per quelle a tappe. alla fine sul traguardo della prestigiosa classica L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

