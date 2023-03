Il Gattopardo | l' affresco politico e risorgimentale di Luchino Visconti

(Di martedì 28 marzo 2023) Ildicelebra 60 anni dalla propria uscita: uno splendidodel Risorgimento italiano, in particolare nel passaggio tra potere nobiliare e potere. Nel marzo del 1963 esordiva un film che avrebbe fatto la storia: Il, per la regia di. Vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes, questa pellicola è oggi universalmente considerata come uno dei capolavori del cinema italiano, e un ritratto di un'epoca: quella, data l'ambientazione collocabile tra il 1860 e il 1862 circa. Tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Ilracconta il passaggio dal potere nobiliare, che in Sicilia era ancora predominante fino allo sbarco ...

