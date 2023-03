Il gas apre in lieve calo a 42 euro al Megawattora (Di martedì 28 marzo 2023) Prezzo del gas in leggero ribasso in avvio di giornata sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: il future sul metano con consegna ad aprile segna un calo dell'1% a 42 euro netti. . 28 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Prezzo del gas in leggero ribasso in avvio di giornata sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna ad aprile segna undell'1% a 42netti. . 28 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Il gas apre in lieve calo a 42 euro al Megawattora: Sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa - Airam87138555 : @Sarvero4 @ComVentotene @chris666789 Mi sa che chi si informa al bar è lei! Quello che me lo fa credere è proprio i… - fnicodemo : RT @JoergBuck: “Interessante rendere l’Italia hub europeo del gas” - Il rapporto con il Nord Africa apre a nuove possibilità di creazione d… - JoergBuck : “Interessante rendere l’Italia hub europeo del gas” - Il rapporto con il Nord Africa apre a nuove possibilità di cr… - libero38 : Arrivo dalla montagna il piano cottura a gas sai apre da solo -