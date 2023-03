Il futuro di Scalvini è incerto: l’Atalanta rischia di perderlo (Di martedì 28 marzo 2023) Giorgio Scalvini è uno dei difensori più apprezzati e osservati dell’intero campionato. La Serie A, da sempre, si è potuta vantare di possedere dei maestri indiscussi del reparto arretrato: Chiellini e Koulibaly sono stati soltanto gli ultimi di una lunga lista. Nell’ultimo periodo, però, alla ribalta è asceso un calciatore dal futuro tanto radioso quanto, ora, incerto: l’Atalanta, infatti, rischia di perdere Scalvini, vero e proprio gioiellino orobico. Tante le squadre interessate a lui, sebbene la Juventus e l’Inter sembrino essere in pole-position. Con Bonucci ormai verso la via del ritiro e non più in condizione di fornire prestazioni di alto livello e con continuità, il nome di Giorgio Scalvini è uno dei più chiacchierati. Anche l’Inter, però, con la perdita di ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 28 marzo 2023) Giorgioè uno dei difensori più apprezzati e osservati dell’intero campionato. La Serie A, da sempre, si è potuta vantare di possedere dei maestri indiscussi del reparto arretrato: Chiellini e Koulibaly sono stati soltanto gli ultimi di una lunga lista. Nell’ultimo periodo, però, alla ribalta è asceso un calciatore daltanto radioso quanto, ora,, infatti,di perdere, vero e proprio gioiellino orobico. Tante le squadre interessate a lui, sebbene la Juventus e l’Inter sembrino essere in pole-position. Con Bonucci ormai verso la via del ritiro e non più in condizione di fornire prestazioni di alto livello e con continuità, il nome di Giorgioè uno dei più chiacchierati. Anche l’Inter, però, con la perdita di ...

