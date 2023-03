Il difficile percorso che ha portato Mazzon al titolo superwelter (Di martedì 28 marzo 2023) Christian me lo dice guardandomi con i suoi occhi vispi, scuri come i capelli crespi che tiene corti. Sotto l’occhio sinistro ha tatuati tre puntini, un simbolo identificativo della vita di strada. Significano: non vedo, non sento e non parlo. Nel suo caso rappresentano il passato. Rendono il suo sguardo più espressivo, tagliente. Il naso non sembra quello di un pugile, è integro anche se il setto è deviato, lo si capisce dal respiro sibilante. Sulle mani e sul collo spiccano altri tatuaggi: le scritte war e game over, una granata, il numero 28, Christian sostiene che gli porti fortuna. «È ufficiale: a fine marzo combatto per il titolo italiano dei pesi superwelter contro il campione in carica Francesco Russo, qui a Milano, all’Allianz Cloud, un palazzetto da 5 mila posti», mi dice. Sfodera un sorriso a trentadue denti. Testa e cuore Conosco ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 28 marzo 2023) Christian me lo dice guardandomi con i suoi occhi vispi, scuri come i capelli crespi che tiene corti. Sotto l’occhio sinistro ha tatuati tre puntini, un simbolo identificativo della vita di strada. Significano: non vedo, non sento e non parlo. Nel suo caso rappresentano il passato. Rendono il suo sguardo più espressivo, tagliente. Il naso non sembra quello di un pugile, è integro anche se il setto è deviato, lo si capisce dal respiro sibilante. Sulle mani e sul collo spiccano altri tatuaggi: le scritte war e game over, una granata, il numero 28, Christian sostiene che gli porti fortuna. «È ufficiale: a fine marzo combatto per ilitaliano dei pesicontro il campione in carica Francesco Russo, qui a Milano, all’Allianz Cloud, un palazzetto da 5 mila posti», mi dice. Sfodera un sorriso a trentadue denti. Testa e cuore Conosco ...

