"Il David non è pornografia, è il cuore della civiltà occidentale" (Di martedì 28 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Hope Carrasquilla, la preside licenziata in Florida dopo la lezione di storia dell'arte: "Addolora che succeda in un istituto studi classici, dove ci prefiggiamo il bene, il vero, il bello"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AurelianoStingi : Negli USA la scorsa settimana una professoressa veniva licenziata per aver mostrato foto del David, pochi giorni do… - elio_vito : La scuola in Florida che ha licenziato la prof. che ha mostrato la foto del David agli alunni è ad insegnamento rel… - putino : Mi raccomando, non dite a Matteo Salvini che a licenziare l’insegnante è stato un funzionario della Florida, Barney… - miredoma : Gli americani sono unici e bizzarri: si scandalizzano per il nudo del David di Michelangelo ma non per le armi che… - Barbara22Mar : @micaelaanna07 Nell'intervista il CEO afferma più volte che il problema non è il David. Poi però l'intervista term… -