Il data center di TikTok che impedisce la produzione di munizioni per l'Ucraina (Di martedì 28 marzo 2023) Uno dei maggiori produttori di munizioni d'Europa, la norvegese Nammo, ha affermato che gli sforzi per soddisfare la crescente domanda di armi e munizionamento in Ucraina sono stati ostacolati da un nuovo data center TikTok che sta... Leggi su europa.today (Di martedì 28 marzo 2023) Uno dei maggiori produttori did'Europa, la norvegese Nammo, ha affermato che gli sforzi per soddisfare la crescente domanda di armi e munizionamento insono stati ostacolati da un nuovoche sta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : Il data center di TikTok che impedisce la produzione di munizioni per l'Ucraina - dedoaja76 : 2023-03-28 19:25:16 ?????????? Term center indicate data. #?? #?? #?? - Alexander76NO : RT @sole24ore: Così i data center energivori di?TikTok rallentano la produzione di munizioni in?Europa - marinatommasin1 : Uno dei maggiori produttori di munizioni in Europa, la norvegese Nammo, ha affermato di non essere in grado e rispo… - MarcelHolmes3 : #TikTok acquista ex fabbrica di munizioni in #Ucraina per convertirla in data center, grazie al costo contenuto e a… -